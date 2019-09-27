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Бывший директор «Челси» и «МЮ» хочет приобрести «Ньюкасл» за 300 миллионов евро

09:38
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Бывший исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Питер Кеньон хотел бы приобрести «Ньюкасл», сообщает Daily Mail.

Первоначальный взнос может составить 125 миллионов евро, а остальную сумму планируется выплачивать в течение трех лет. «Ньюкасл» выставили на продажу еще в 2017 году, позже за него предлагали 250 миллионов евро, но владельцу Майклу Эшли эта сумма показалась недостаточной.

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