Бывший директор «Челси» и «МЮ» хочет приобрести «Ньюкасл» за 300 миллионов евро

Бывший исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Питер Кеньон хотел бы приобрести «Ньюкасл», сообщает Daily Mail.

Первоначальный взнос может составить 125 миллионов евро, а остальную сумму планируется выплачивать в течение трех лет. «Ньюкасл» выставили на продажу еще в 2017 году, позже за него предлагали 250 миллионов евро, но владельцу Майклу Эшли эта сумма показалась недостаточной.

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