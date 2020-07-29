Бывший ассистент Моуринью возглавит «Бирмингем»

Айтор Каранка в ближайшее время будет объявлен главным тренером «Бирмингема», сообщает BBC.

По информации источника, 46-летний испанец займет место своего соотечественника, Пепа Клотета, уволенного из бирмингемского клуба в начале июля этого года. Ранее Каранка уже работал в Англии, возглавляя «Миддлсбро» и «Ноттингем Форест». Также, он известен по работе ассистентом Жозе Моуринью в «Реале».

По итогам сезона-2019/20 «Бирмингем» занял 20-е место в чемпионшипе, избежав зоны вылета из дивизиона на два очка.