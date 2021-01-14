Бывший английский судья назвал Юргена Клоппа лицемером

Бывший английский футбольный судья Марк Клаттенбург обвинил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в лицемерии.

«Он звучит, как лицемер, когда говорит, что игроки «Манчестер Юнайтед» ищут пенальти. Мо Салах и Садио Мане используют ту же тактику. Клопп становится очень резким, со временем Ферги не было таких вопиющих попыток надавить на судей. Он не делал так в прошлом сезоне» — приводит слова Клаттенбурга Daily Mail.

Марк Клаттенбург работал арбитром в английской Премьер-лиге с 2004 по 2017 годы и отсудил 292 матча.