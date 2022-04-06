Агбонлахор: «Нахожу игру «Челси» скучной. А матчи «Сити» и «Ливерпуля» хочется смотреть»

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор ответил на вопрос о том, нравится ли ему, как играет «Челси» в нынешнем сезоне.

«Нахожу игру «Челси» скучной, — приводит слова Агбонлахора Metro со ссылкой на Talksport. —А матчи «Сити» и «Ливерпуля» хочется смотреть. Но когда играет «Челси»... Иногда нападающий пытается сделать рывок, а команда просто держит мяч. Передача полузащитнику, потом передача защитнику, потом передача вратарю, просто продолжают отдавать пасы. Это словно игра, при которой атакующей команде засчитывают гол, если она совершает 10 точных передач. Мы в такое в детской команде играли».

Сегодня, 6 апреля, «Челси» встретится с «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Вчера, 5 апреля, «Манчестер Сити» одержал победу над «Атлетико» (1:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» победил «Бенфику» (3:1).