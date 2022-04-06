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Сегодня, 18:47

Агбонлахор: «Нахожу игру «Челси» скучной. А матчи «Сити» и «Ливерпуля» хочется смотреть»

Агбонлахор считает, что «Челси» демонстрирует скучный футбол
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор ответил на вопрос о том, нравится ли ему, как играет «Челси» в нынешнем сезоне.

«Нахожу игру «Челси» скучной, — приводит слова Агбонлахора Metro со ссылкой на Talksport. —А матчи «Сити» и «Ливерпуля» хочется смотреть. Но когда играет «Челси»... Иногда нападающий пытается сделать рывок, а команда просто держит мяч. Передача полузащитнику, потом передача защитнику, потом передача вратарю, просто продолжают отдавать пасы. Это словно игра, при которой атакующей команде засчитывают гол, если она совершает 10 точных передач. Мы в такое в детской команде играли».

Сегодня, 6 апреля, «Челси» встретится с «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Вчера, 5 апреля, «Манчестер Сити» одержал победу над «Атлетико» (1:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» победил «Бенфику» (3:1).

Источник: https://metro.co.uk/2022/04/06/gabby-agbonlahor-slams-thomas-tuchels-boring-chelsea-tactics-16417996/
Футбол
ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
5
 Арсенал 29 17 3 9 44-34 54
6
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
7
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
12
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 28 7 4 17 30-49 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 18:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 2 : 3
26.12 18:00
Ман. Сити – Лестер
 6 : 3
26.12 18:00
Норвич – Арсенал
 0 : 5
26.12 18:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 3 : 0
26.12 20:30
Астон Вилла – Челси
 1 : 3
26.12 23:00
Брайтон – Брентфорд
 2 : 0
27.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 1 : 1
23.02 22:45
Ливерпуль – Лидс
 6 : 0
10.03 22:30
Вулверхэмптон – Уотфорд
 4 : 0
6.04 21:30
Бернли – Эвертон
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 18 1 7
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
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