Бывшего игрока "Ливерпуля" Гари Макаллистера избили в Лидсе

Бывший игрок "Ливерпуля" Гари Макаллистер подвергся нападению в центре Лидса, сообщает BBC. По данным СМИ, он получил удар в лицо, пока ждал на улице такси. 54-летнего шотландца пришлось госпитализировать, врачи наложили ему десять швов.

Макаллистер в бытность футболистом защищал цвета "Мотеруэлла", "Лестера", "Лидса", "Ковентри" и "Ливерпуля". За сборную Шотландии он отыграл 57 матчей, забил 5 мячей, был ее капитаном и принял участие в ЧМ-1990 и чемпионатах Европы-1992 и 1996.

После завершения карьеры футболиста он возглавлял "Ковентри" и "Лидс", после чего работал в тренерском штабе "Астон Виллы" и "Ливерпуля", а недавно вошел в штаб Стивена Джеррарда в "Рейнджерс".