Бывшего футболиста ЦСКА Мусу предложили пяти английским клубам

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Teamtalk, агенты 28-летнего нигерийца предложили его услуги пяти клубам: «Кристал Пэласу», «Ньюкаслу», «Вест Хэму», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед».

Муса уже играл в Англии с 2016 по 2017 год в составе «Лестера», провел в общей сложности 35 матчей и забил 5 мячей. После полугода аренды в ЦСКА он перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который покинул осенью этого года.

Муса выступал за ЦСКА (182 матча, 61 гол) с 2012 по 2016 год, а также в первой половине 2018-го. С армейцами он выиграл три чемпионата, Кубок и два Суперкубка России.