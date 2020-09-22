Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Вулверхэмптоном» во 2-м туре чемпионата Англии (3:1) отметил, что команда хорошо сыграла.

— Это была хорошая игра, — цитирует BBC Гвардьолу. — Мы знаем, насколько это сложно. Период, в котором мы находимся, и ситуация последних дввух недель была сложной.

В целом, ожидаю, что в какие-то моменты будут трудности, но сегодня мы контролировали игру. Все были готовы и хорошо выступили. Было важно начать сезон так, но, конечно, это всего лишь одна игра.