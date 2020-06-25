Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон после поражения от «Ливерпуля» в 31-м туре чемпионата Англии (0:4) отметил, что игра для его команды была трудной.

— Нам не нужно никаких оправданий, так как эта ливерпульская команда в невероятной форме, — цитирует BBC Ходжсона. — «Красные» были настолько агрессивны, настолько хороши, у нас не было возможности им протвостоять.

Это было очень трудно для нас. До второго гола я не думал, что «Ливерпуль» создавал моменты каждый раз, когда атаковал, они много держали мяч, но мы не сделали достаточно, чтобы забить самим.