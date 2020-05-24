Сегодня исполняется 54 года бывшему капитану «Манчестер Юнайтед» Эрику Кантона. Французский футболист с 1982 по 1991 год выступал на родине за такие клубы, как «Осер», «Марсель», «Бордо» и «Монпелье». Сезон-1991/92 отыграл в «Лидсе» и помог ему стать чемпионом Англии.

В середине следущего сезона Кантона перешел в «Манчестер Юнайтед», где провел последний и самый успешный этап карьеры. На его счету 185 матчей и 85 мячей за «МЮ» во всех турнирах. Он выиграл четыре чемпионата, два Кубка и три Суперкубка Англии.

В январе 1995 года Кантона получил длительную дисквалификацию за знаменитый удар ногой болельщика по ходу матча с «Кристал Пэлас».

После завершения карьеры футболиста Кантона возглавлял сборную Франции по пляжному футболу и выиграл с ней чемпионат мира-2005. Кроме того, он начал карьеру актера.