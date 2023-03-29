Булыкин — о видео АПЛ, в которое не включили голы россиян: «Просматриваются признаки дискриминации»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что АПЛ не включила россиян в видеоролик с голами игроков всех национальностей, которые выступали в чемпионате Англии.

«Я не знаю, почему в АПЛ так поступили. Они вместе с УЕФА высказываются против дискриминации и расизма, но тут просматриваются их признаки. Можно куда-то обратиться по этому поводу», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Всего в ролик попали 103 гола от представителей из 103 стран.