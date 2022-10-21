Булыкин считает, что Роналду нервничает из-за того, что в «МЮ» его не уважают
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о ситуации с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштану Роналду.
«Конец ли карьеры Роналду? Нет, просто он хочет перейти в другую команду и пошел на такой жесткий шаг, потому что выходить за пару минут до конца матча — не соответствует его статусу. Он может договориться с любым клубом, потому что сейчас ему важны не деньги, а имидж. Эта ситуация показывает, что он хочет перейти в новый клуб и вновь заявить о себе. Поэтому он так и нервничает: в «Манчестер Юнайтед» к нему нет доверия и уважения, раз его выпускают за несколько минут до конца матча», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днем».
Он также поделился мнением, что тренировки с молодежной командой никак не скажутся на подготовке португальца к чемпионату мира.
37-летний футболист покинул скамейку запасных до финального свистка матча «МЮ» со «шпорами», а затем уехал со стадиона. После этого матча португалец был отстранен от тренировок с основой. Сегодня он занимался индивидуально во время тренировки молодежной команды.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24-10
|27
|
2
|Тоттенхэм
|11
|7
|2
|2
|22-12
|23
|
3
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|33-10
|23
|
4
|Челси
|10
|6
|2
|2
|15-10
|20
|
5
|МЮ
|10
|6
|1
|3
|15-15
|19
|
6
|Ньюкасл
|11
|4
|6
|1
|18-9
|18
|
7
|Ливерпуль
|10
|4
|4
|2
|22-12
|16
|
8
|Фулхэм
|11
|4
|3
|4
|19-20
|15
|
9
|Брайтон
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
10
|Брентфорд
|11
|3
|5
|3
|18-17
|14
|
11
|Кр. Пэлас
|10
|3
|4
|3
|12-13
|13
|
12
|Борнмут
|11
|3
|4
|4
|10-23
|13
|
13
|Вест Хэм
|11
|3
|2
|6
|9-12
|11
|
14
|Саутгемптон
|11
|3
|2
|6
|10-18
|11
|
15
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|8-12
|10
|
16
|Лидс
|10
|2
|3
|5
|11-15
|9
|
17
|Астон Вилла
|11
|2
|3
|6
|7-16
|9
|
18
|Вулверхэмптон
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|
19
|Лестер
|11
|2
|2
|7
|17-24
|8
|
20
|Нот. Форест
|11
|1
|3
|7
|7-23
|6
|22.10
|14:30
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|- : -
|22.10
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|22.10
|19:30
|
Челси – МЮ
|- : -
|23.10
|16:00
|
Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|23.10
|16:00
|
Лидс – Фулхэм
|- : -
|23.10
|16:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|- : -
|23.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Лестер
|- : -
|23.10
|18:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|24.10
|22:00
|
Вест Хэм – Борнмут
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|9
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|8
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|8
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|10
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0