Букайо Сака согласовал новый контракт с «Арсеналом»

Полузащитник Букайо Сака согласовал с лондонским «Арсеналом» новое трудовое соглашение, сообщает Football Insider.

В скором времени стороны подпишут долгосрочный контракт, который будет рассчитан до 2027 года.

21-летний Сако Букайо выступает за лондонскую команду с июля 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает Сака в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги вингер провел 8 матчей, записав на свой счет 1 забитый мяч и 4 результативные передачи.