Букайо Сака продлит контракт с «Арсеналом» до 2027 года

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака продлит с лондонским клубом контракт до 2027 года, сообщил журналист Николо Скира.

По данным издания, стороны уже согласовали условия сделки. Зарплата игрока пока не сообщается. Срок контракта будет рассчитан на 4 года.

В этом сезоне АПЛ 21-летний англичанин отметился 9 голами и 8 ассистами в 23 матчах. За основную команду «Арсенала» футболист выступает с 2018 года.