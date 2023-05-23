Букайо Сака подписал долгосрочный контракт с «Арсеналом»

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«Арсенал» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Букайо Сака.

Футболист подписал с клубом долгосрочное соглашение, срок которого не раскрывается.

Сака является воспитанником «Арсенала». Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего англичанина в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Сака провел 37 матчей в АПЛ, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.