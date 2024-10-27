Сака обошел Анри в качестве самого молодого автора 50 голов за «Арсенал» в АПЛ

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака забил гол в ворота «Ливерпуля» в матче 9-го тура АПЛ.

Форвард забил 50-й гол за «канониров» в АПЛ. Сака обошел экс-нападающего лондонцев Тьерри Анри и в возрасте 23 лет 52 дней стал самым молодым автором 50 голов за клуб в АПЛ. Француз преодолел отметку в 24 года 128 дней.

В топ-5 также идут Тео Уолкотт (26 лет 69 дней), Робин ван Перси (27 лет 162 дня) и Алексис Санчес (28 лет и 145 дней).