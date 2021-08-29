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Будущее полузащитника «Челси» Хадсона-Одои в клубе по-прежнему под вопросом

14:45
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В «Челси» не уверены по поводу будущего полузащитника Каллума Хадсона-Одои, сообщает The Telegraph.

По данным источника, останется футболист в клубе или нет, решит главный тренер Томас Тухель. Хавбек может быть отправлен в аренду. Отмечается, что в мае игроком интересовалась «Боруссия».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро. Контрат футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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