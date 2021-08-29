Будущее полузащитника «Челси» Хадсона-Одои в клубе по-прежнему под вопросом

В «Челси» не уверены по поводу будущего полузащитника Каллума Хадсона-Одои, сообщает The Telegraph.

По данным источника, останется футболист в клубе или нет, решит главный тренер Томас Тухель. Хавбек может быть отправлен в аренду. Отмечается, что в мае игроком интересовалась «Боруссия».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро. Контрат футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.