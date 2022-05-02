Будущее Мохамеда Салаха в «Ливерпуле» все еще не определено

«Ливерпуль» и форвард Мохамед Салах все еще не договорились о продлении контракта, пишет The Telegraph.

По информации источника, египтянин пока не подписал новое соглашение. Таким образом, он может в летнее трансферное окно покинуть «Ливерпуль». В 2023 году у него истекает срок контракта, поэтому клуб может продать его летом 2022 года, чтобы не потерять его бесплатно.

Сообщается, что на решение египтянина может повлиять хавбек Джеймс Милнер, который находится в хороших отношениях с Салахом.

В этом сезоне форвард провел 45 матчей за команду, забив 30 голов и сделав 14 ассистов.