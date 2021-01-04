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Будущее Ляказетта в «Арсенале» будет определено летом

09:58
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что будущее нападающего «канониров» Александра Ляказетта в команде будет определено летом.

«Мы пока не обсуждали ничего, что связано с продлением его контракта или трансфером. Я доволен тем, как он играет и забивает. Александр набрал отличную форму. Летом мы поговорим и примем решение по поводу него», — приводит Goal слова Артеты.

В сезоне-2020/21 Ляказетт провел 19 матчей за «Арсенал», на его счету 9 голов. Контракт 29-летнего француза с клубом действует до конца июня 2022 года.

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