«Будто заключенные». Болельщики «МЮ» в шоке от третьей формы команды

«Манчестер Юнайтед» презентовал третью форму на сезон-2020/21. Комплект выполнен в бело-синих цветах с красными вставками, шорты остались черного цвета.

В социальных сетях болельщики неоднозначно встретили новинку, начав сравнивать ее с тюремной робой и раскраской зебры.

В самом клубе выбор цветов объясняют возвращением к истокам, одна из первых форм «МЮ» была как раз бело-синяя.

Ninety nine: «Больше похоже на зебру»;

Che: «Давно не видел, чтобы зебры играли в футбол»;

Edu: «Будто заключенных построили в ряд»;

TonyZ: «Давайте еще полосатые гетры, их только не хватает».