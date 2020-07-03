Бруну, Марсьяль и Рауль Хименес претендуют на звание игрока АПЛ в июне

АПЛ на официальном сайте опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока лиги в июне.

В список вошли защитник Конор Коуди («Вулверхэмптон», 4 сухих матча из пяти), полузащитник Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 3 гола и передача в 5 матчах), форвард Дэнни Ингс («Саутгемптон», 3 гола и передача в 3 матчах), форвард Рауль Хименес («Вулверхэмптон», 2 гола в 3 матчах), форвард Антони Марсьяль («МЮ», 3 гола и передача в 3 матчах) и форвард Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл», гол в 2 матчах).

Лучшим игроком до паузы из-за пандемии коронавируса в феврале стал Бруну Фернандеш.