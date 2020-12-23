Бруну Фернандеш заявил о желании набрать больше очков по системе «гол+пас», чем сыгранных матчей в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о своей цели на сезон-2020/21 в АПЛ.

«Я доволен своими нынешними показателями. Конечно, непросто добиться хороших цифр, но я хочу становиться еще лучше. Я хочу закончить сезон в АПЛ так, чтобы у меня было больше очков по системе «гол+пас», чем сыгранных матчей», — цитирует пресс-служба «МЮ» Фернандеша.

В данный момент на счету Фернандеша 9 голов и 5 результативных передач в 13 матчах «МЮ» в АПЛ. Всего 26-летний португалец забил 13 мячей и сделал 7 голевых пасов в 20 матчах за «красных дьяволов» в сезоне-2020/21.