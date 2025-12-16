Бруну Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» хотел, чтобы я ушел летом, это очень больно»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что клуб хотел продать его в летнее трансферное окно.

«Клуб хотел, чтобы я ушел летом, — я это помню. Я сказал об этом руководству, но, думаю, у них не хватило смелости принять такое решение Я решил остаться, в том числе по семейным причинам, но и потому, что мне искренне нравится этот клуб. Разговор с тренером тоже повлиял на мое решение. Но со стороны клуба, казалось, было такое: «Если ты уйдешь, для нас это будет не так уж плохо».

Мне очень больно. Даже не столько больно, сколько грустно, потому что я игрок, которого не за что критиковать. Я всегда доступен, я всегда играю — хорошо или плохо. Я выкладываюсь на полную. А потом ты видишь вокруг себя игроков, которые не ценят клуб и не защищают его так, как должны... Вот из-за этого мне по-настоящему грустно», — приводит слова футболиста Sport Witness.

Ранее сообщалось, что 31-летний португалец летом отказался от перехода в саудовский «Аль-Хиляль».

Фернандеш выступает за английский клуб с 2020 года. За это время на его счету 307 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 103 голами и 93 результативными передачами. Действующее соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.