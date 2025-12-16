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16 декабря 2025, 15:25

Бруну Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» хотел, чтобы я ушел летом, это очень больно»

Сергей Ярошенко
Бруну Фернандеш.
Фото AFP

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что клуб хотел продать его в летнее трансферное окно.

«Клуб хотел, чтобы я ушел летом, — я это помню. Я сказал об этом руководству, но, думаю, у них не хватило смелости принять такое решение Я решил остаться, в том числе по семейным причинам, но и потому, что мне искренне нравится этот клуб. Разговор с тренером тоже повлиял на мое решение. Но со стороны клуба, казалось, было такое: «Если ты уйдешь, для нас это будет не так уж плохо».

Мне очень больно. Даже не столько больно, сколько грустно, потому что я игрок, которого не за что критиковать. Я всегда доступен, я всегда играю — хорошо или плохо. Я выкладываюсь на полную. А потом ты видишь вокруг себя игроков, которые не ценят клуб и не защищают его так, как должны... Вот из-за этого мне по-настоящему грустно», — приводит слова футболиста Sport Witness.

Ранее сообщалось, что 31-летний португалец летом отказался от перехода в саудовский «Аль-Хиляль».

Фернандеш выступает за английский клуб с 2020 года. За это время на его счету 307 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 103 голами и 93 результативными передачами. Действующее соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

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Бруну Фернандеш
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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2
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
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 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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