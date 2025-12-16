Бруну Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» хотел, чтобы я ушел летом, это очень больно»
Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что клуб хотел продать его в летнее трансферное окно.
«Клуб хотел, чтобы я ушел летом, — я это помню. Я сказал об этом руководству, но, думаю, у них не хватило смелости принять такое решение Я решил остаться, в том числе по семейным причинам, но и потому, что мне искренне нравится этот клуб. Разговор с тренером тоже повлиял на мое решение. Но со стороны клуба, казалось, было такое: «Если ты уйдешь, для нас это будет не так уж плохо».
Мне очень больно. Даже не столько больно, сколько грустно, потому что я игрок, которого не за что критиковать. Я всегда доступен, я всегда играю — хорошо или плохо. Я выкладываюсь на полную. А потом ты видишь вокруг себя игроков, которые не ценят клуб и не защищают его так, как должны... Вот из-за этого мне по-настоящему грустно», — приводит слова футболиста Sport Witness.
Ранее сообщалось, что 31-летний португалец летом отказался от перехода в саудовский «Аль-Хиляль».
Фернандеш выступает за английский клуб с 2020 года. За это время на его счету 307 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 103 голами и 93 результативными передачами. Действующее соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -