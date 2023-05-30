Бруну Фернандеш заявил, что Гонсалу Рамуш может стать одним из лучших форвардов мира

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о форварде «Бенфики» Гонсалу Рамуше.

«Я думаю, что у Гонсалу есть все возможности, чтобы играть в АПЛ. Он играет очень интенсивно и хорош внутри штрафной площади. Очевидно, что Рамуш еще очень молод и может стать сильнее.

Если он продолжит работать, как работал до сих пор, я считаю, что у него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших нападающих мира», – цитирует Фернандеша Record.

В текущем сезоне 21-летний форвард провел за «Бенфику» 47 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 12 результативных передач.