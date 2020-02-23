Бруну Фернандеш: «Я в «МЮ», чтобы завоевать место в Лиге чемпионов»
21:02
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Уотфордом» 27-го тура чемпионата Англии. Игра окончилась со счетом 3:0. На 18-й минуте португалец забил свою дебютный гол за маникуанцев. Игрок также отдал результативную передачу в этой встрече.
— Все знают, что мы хотим попасть в зону Лиги чемпионов, — цитирует Фернандеша BBC Sport. — Я здесь для того, чтобы помочь команде завоевать это место и продолжать побеждать в матчах.
На данный момент «МЮ» занимает пятое место в английской премьер-лиге, набрав 41 очко.
Красные дьяволы не проигрывают последние шесть матчей во всех турнирах.
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