Бруну Фернандеш: «Я последовал примеру Роналду»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мнением о соотечественнике Криштиану Роналду, выступающем за «Ювентус». Ранее он также играл за манкунианцев.

— Мы смотрим на него как на кумира, — цитирует хавбека Goal. — Он всегда был для меня кумиром. Я последовал его примеру, он один из моих любимых игроков. Когда меня вызвали в сборную Португалии, он сказал: «Ты хорошо работаешь в «Спортинге», мне нравится». Подобные слова имеют значение.

На «Олд Траффорд» ты разминаешься, когда на трибунах никого нет, в туннеле ничего не слышно. И выходишь на поле, где невероятный шум. Самыми историческими стадионами для меня являются «Олд Траффорд» и «Сан-Сиро».