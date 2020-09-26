Бруну Фернандеш: «Возможно, «Брайтон» заслуживал большего»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался по поводу победы над «Брайтоном» в матче 3-го тура АПЛ (3:2). Хавбек забил победный мяч на десятой добавленной минуте, уже после финального свистка: арбитр назначил пенальти после консультации с ВАР.

— Мы оставили сопернику много пространства, не были достаточно агрессивными, пропустили два гола. Нам нужно работать лучше, — цитирует BBC Фернандеша. — «Брайтон» показал себя очень хорошо, но, возможно, мы были недостаточно агрессивны. Нужно было отбирать больше мячей, лучше прессинговать, меньше терять мяч. Может, они заслуживали большего. Но главное — чтобы мячи попадали в сетку, а не в перекладины. Иногда нужно немного удачи.