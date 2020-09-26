Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Бруну Фернандеш: «Возможно, «Брайтон» заслуживал большего»

16:55

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался по поводу победы над «Брайтоном» в матче 3-го тура АПЛ (3:2). Хавбек забил победный мяч на десятой добавленной минуте, уже после финального свистка: арбитр назначил пенальти после консультации с ВАР.

— Мы оставили сопернику много пространства, не были достаточно агрессивными, пропустили два гола. Нам нужно работать лучше, — цитирует BBC Фернандеша. — «Брайтон» показал себя очень хорошо, но, возможно, мы были недостаточно агрессивны. Нужно было отбирать больше мячей, лучше прессинговать, меньше терять мяч. Может, они заслуживали большего. Но главное — чтобы мячи попадали в сетку, а не в перекладины. Иногда нужно немного удачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир