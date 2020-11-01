Бруну Фернандеш: «Вместе с Погба мы способны на великие дела»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал об игре вместе с хавбеком «красных дьяволов» Полем Погба.

— Приятно играть в одной команде с таким футболистом, у него можно многому научиться, — приводит Sky Sports слова Фернандеша. — Также, он может чему-то научиться и у меня. Вместе мы способны на великие дела. У нас с Погба отличные отношения. Мы оба знаем итальянский, так что большую часть времени общаемся на этом языке. Поль — веселый парень, всегда шутит. Мы знакомы еще с Италии, но с тех пор прошло много времени. Теперь я выхожу на поле вместе с чемпионом мира.

Он всегда хочет играть в стартовом составе, как и любой футболист. Многие могут подумать, что Поль злится, когда остается на скамейке, и из-за злости ничего не сможет сделать, когда выйдет на поле, но он всегда выходит с правильной мотивацией. Мы это уже не раз видели, последний пример — его выход в матче с «ПСЖ», когда он отдал голевую передачу.