Бруну Фернандеш стал лучшим игроком «МЮ» в декабре

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком команды в декабре, сообщается на официальном сайте.

В декабре 26-летний игрок забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в восьми матчах, став первым португальцем, забивший 10 голов в премьер-лиге со времен Криштиану Роналду.

В текущем сезоне Фернандеш провел 23 матча за «МЮ», в которых забил 14 голов и сделал 8 результативных передач.