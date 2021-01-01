Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Бруну Фернандеш стал лучшим игроком «МЮ» в декабре

15:45
Теги:

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком команды в декабре, сообщается на официальном сайте.

В декабре 26-летний игрок забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в восьми матчах, став первым португальцем, забивший 10 голов в премьер-лиге со времен Криштиану Роналду.

В текущем сезоне Фернандеш провел 23 матча за «МЮ», в которых забил 14 голов и сделал 8 результативных передач.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир