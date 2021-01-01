Бруну Фернандеш стал лучшим игроком «МЮ» в декабре
15:45
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком команды в декабре, сообщается на официальном сайте.
В декабре 26-летний игрок забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в восьми матчах, став первым португальцем, забивший 10 голов в премьер-лиге со времен Криштиану Роналду.
В текущем сезоне Фернандеш провел 23 матча за «МЮ», в которых забил 14 голов и сделал 8 результативных передач.
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