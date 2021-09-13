Бруну Фернандеш согласен подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ведет переговоры о продлении контракта с клубом. Он уже дал принципиальное согласие подписать новое соглашение, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Англичане предлагают 26-летнему хавбеку новый контракт до 2026 года.

Действующее соглашение с футболистом рассчитано до 2025-го.

Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе прошлого года.