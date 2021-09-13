Бруну Фернандеш согласен подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
18:46
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ведет переговоры о продлении контракта с клубом. Он уже дал принципиальное согласие подписать новое соглашение, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Англичане предлагают 26-летнему хавбеку новый контракт до 2026 года.
Действующее соглашение с футболистом рассчитано до 2025-го.
Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе прошлого года.
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю