Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Бруну Фернандеш согласен подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

18:46
Бруну Фернандеш. Фото Instagram
Бруну Фернандеш. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ведет переговоры о продлении контракта с клубом. Он уже дал принципиальное согласие подписать новое соглашение, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Англичане предлагают 26-летнему хавбеку новый контракт до 2026 года.

Действующее соглашение с футболистом рассчитано до 2025-го.

Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе прошлого года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Макгрегор напал на парня Меган Фокс. Гламурный рэпер чуть не получил по лицу
Химик прокомментировал выявление этиленгликоля в крови погибших в Москве
Почему неприятности преследуют актрису Анастасию Макееву
Трех мужчин задержали за убийство парня в Подмосковье
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд