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8 мая, 20:37

Бруну Фернандеш признан игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов

Сергей Ярошенко

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов (TFWA), сообщает пресс-служба организации.

31-летний португалец победил в голосовании, в котором принимали участие 900 членов TFWA. Церемония вручение награды состоится 19 мая в Лондоне.

Второе место в голосовании занял полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, третьим стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

В этом сезоне на счету Фернандеша 34 матча во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портале Transfermarkt оценивает стоиомость хавбека в 40 миллионов евро.

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Бруну Фернандеш
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
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