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Сегодня, 19:58

Бруну Фернандеш впервые в карьере получил прямую красную карточку

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш впервые в карьере получил прямую красную карточку в матче 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

Игрок прыгнул сзади в ноги полузащитнику лондонцев Джеймсу Мэддисону, сбив того на землю.

Это стало первым прямым удалением для Фернандеша за 616 матчей профессиональной карьеры. Ранее его уже удаляли с поля, но только за 2 желтые карточки.

30-летний португалец выступает за «МЮ» с 2020 года. В текущем сезоне на его счету 7 матчей и 3 голевые передачи. Также Фернандеш известен по игре за лиссабонский «Спортинг», «Сампдорию» и «Удинезе».

Бруну Фернандеш
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 6 5 0 1 12-2 15
2
 Ман. Сити 6 4 2 0 14-6 14
3
 Арсенал 6 4 2 0 12-5 14
4
 Челси 6 4 1 1 15-7 13
5
 Астон Вилла 6 4 1 1 12-9 13
6
 Фулхэм 6 3 2 1 8-5 11
7
 Ньюкасл 6 3 2 1 8-7 11
8
 Тоттенхэм 6 3 1 2 12-5 10
9
 Брайтон 6 2 3 1 10-8 9
10
 Нот. Форест 6 2 3 1 6-5 9
11
 Брентфорд 6 2 1 3 8-10 7
12
 МЮ 6 2 1 3 5-8 7
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 6 1 2 3 6-10 5
15
 Ипсвич 6 0 4 2 5-10 4
16
 Эвертон 6 1 1 4 7-15 4
17
 Лестер 6 0 3 3 8-12 3
18
 Кр. Пэлас 6 0 3 3 5-9 3
19
 Саутгемптон 5 0 1 4 2-9 1
20
 Вулверхэмптон 6 0 1 5 6-16 1
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28.09 14:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 1 : 1
28.09 17:00
Арсенал – Лестер
 4 : 2
28.09 17:00
Брентфорд – Вест Хэм
 1 : 1
28.09 17:00
Челси – Брайтон
 4 : 2
28.09 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 2 : 1
28.09 17:00
Нот. Форест – Фулхэм
 0 : 1
28.09 19:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 1 : 2
29.09 16:00
Ипсвич – Астон Вилла
 2 : 2
29.09 18:30
МЮ – Тоттенхэм
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30.09 22:00
Борнмут – Саутгемптон
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

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Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 5
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 5
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 4 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 4 1 1
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