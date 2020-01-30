Бруну Фернандеш подписал контракт с «МЮ» на пять с половиной лет

«Манчестер Юнайтед» объявил о деталях контракта с полузащитником Бруну Фернандешем. 25-летний хавбек перешел в «МЮ» из «Спортинга» и подписал контракт на 5,5 года с возможностью продления еще на год.

— Мы следили за Бруну несколько месяцев, все были впечатлены его мастерством и тем, что он может принести команде. Главное, что он потрясающий человек с сильным характером и лидерскими качествами, которые очевидны, — цитирует официальный сайт клуба главного тренера Уле Гуннара Сульшера. — Голы и передачи Бруну говорят сами за себя, он станет потрсясающим дополнением нашей команды и поможет прогрессировать во второй части сезона. Зимняя пауза подходит вовремя, чтобы интегрировать Бруну в команду и помочь ему познакомиться с одноклубниками.

В текущем сезоне Фернандеш провел 27 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.