Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отличился в матче чемпионата Англии против «Лестера» (2:2). Для хавбека этот мяч стал 10-м в сезоне. Он стал первым португальцем, достигшим этой отметки в премьер-лиге со времен Криштиану Роналду.

Экс-форвард «МЮ» покинул клуб в сезоне-2008/09, перейдя в «Реал». В свой последний сезон он отличился в чемпионате Англии 18 раз.