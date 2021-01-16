Бруну Фернандеш отреагировал на критику по поводу частых пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на критику по поводу частых пенальти в пользу «красных дьяволов».

«Мне плевать, я не слышу этих высказываний. Нет, конечно, всегда понятно, о чем говорят люди, но меня это не волнует. Я играл за «Спортинг», а в Португалии постоянно идут разговоры о чем-то подобном в отношении топ-клубов для давления на судей или просто для шумихи в прессе. Для меня главное — сделать свою работу, если в ворота соперника поставили пенальти и доверили мне мяч», — приводит Goal слова Фернандеша.

Португалец реализовал 15 пенальти в качестве игрока «МЮ». Всего на счету 26-летнего футболиста 27 голов и 17 результативных передач в 48 матчах за «красных дьяволов».