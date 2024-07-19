Бруну Фернандеш обратился к Йоро после перехода в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш опубликовал пост после перехода защитника «Лилля» Лени Йоро в английский клуб.

«Добро пожаловать домой», — написал Фернандеш в соцсети.

18-летний Йоро подписал контракт с манкунианцами до лета 2029 года с возможностью продления соглашения еще на один сезон.

В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 44 матчах за «Лилль» и забил три гола.