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Бруну Фернандеш обратился к болельщикам «МЮ» после поражения от «Астон Виллы»

12:15
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после поражения команды в матче с «Астон Виллой» (0:1) в своем Instagram обратился к болельщикам клуба.

Футболист в этой встрече не смог реализовать пенальти.

«Нет никого разочарованнее, чем я, из-за незабитого пенальти и поражения. Я всегда беру на себя ответственность и никогда не убегаю от давления. Я сделал шаг и принял вызов с теми же амбициями и ответственностью, с которыми во многих других случаях мяч попадал в сетку ворот. Всем спасибо за поддержку после финального свистка. Я вернусь сильнее», — написал футболист.

После 6 туров АПЛ «МЮ» с 13 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

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18%

1.98

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Виктория Кравченко все материалы автора

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