Бруну Фернандеш обратился к болельщикам «МЮ» после поражения от «Астон Виллы»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после поражения команды в матче с «Астон Виллой» (0:1) в своем Instagram обратился к болельщикам клуба.
Футболист в этой встрече не смог реализовать пенальти.
«Нет никого разочарованнее, чем я, из-за незабитого пенальти и поражения. Я всегда беру на себя ответственность и никогда не убегаю от давления. Я сделал шаг и принял вызов с теми же амбициями и ответственностью, с которыми во многих других случаях мяч попадал в сетку ворот. Всем спасибо за поддержку после финального свистка. Я вернусь сильнее», — написал футболист.
После 6 туров АПЛ «МЮ» с 13 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.
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