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Бруну Фернандеш — о Рангнике: «Все с нетерпением ждут работы с новым тренером»

09:53
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мнением о назначении Ральфа Рангника главным тренером команды.

«Все с нетерпением ждут работы с новым тренером. Когда приходит кто-то новый, появляются новые возможности. У всех есть шанс получить место на поле. Каждый должен много работать, чтобы получить шанс попасть в стартовый состав. Мы встретимся с ним в пятницу и приступим к работе над следующей игрой», приводит слова Фернандеша BBC Sport.

О назначении Рангника главным тренером «МЮ» стало известно 29 ноября. Контракт рассчитан до конца текущего сезона. Рангник будет руководить «Манчестер Юнайтед» с матча 15-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».

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Сергей Разин все материалы автора

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