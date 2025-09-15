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15 сентября 2025, 13:06

Фернандеш — о поражении от «Сити»: «Это очень хорошая команда с отличными игроками»

Сергей Ярошенко

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» команды в матче 4-го тура АПЛ (0:3).

«Результат очень плохой. Но я думаю, что на эту игру можно посмотреть с двух сторон. Голы могли быть забиты и с нашей стороны. С мячом мы действовали очень уверенно и смело, двигаясь вперед. Создавая моменты, мы могли бы реализовывать их немного чище, но это ничего нам не дало. Мы хотели того же, что и «Сити», — трех очков. Они поступили умно, забив голы именно так, как они это сделали. Это очень хорошая команда с отличными игроками, так что, конечно, стоит отдать им должное», — приводит слова футболиста пресс-служба «Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» с 4 очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Бруну Фернандеш
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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 И В Н П +/- О
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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