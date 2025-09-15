Фернандеш — о поражении от «Сити»: «Это очень хорошая команда с отличными игроками»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» команды в матче 4-го тура АПЛ (0:3).

«Результат очень плохой. Но я думаю, что на эту игру можно посмотреть с двух сторон. Голы могли быть забиты и с нашей стороны. С мячом мы действовали очень уверенно и смело, двигаясь вперед. Создавая моменты, мы могли бы реализовывать их немного чище, но это ничего нам не дало. Мы хотели того же, что и «Сити», — трех очков. Они поступили умно, забив голы именно так, как они это сделали. Это очень хорошая команда с отличными игроками, так что, конечно, стоит отдать им должное», — приводит слова футболиста пресс-служба «Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» с 4 очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.