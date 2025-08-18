Фернандеш — о поражении от «Арсенала»: «Мы здорово контролировали игру и держали мяч»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:1).

«Это лишь первая игра в сезоне, и мы не можем говорить сейчас о шаге вперед. Мы пропустили ранний гол после заготовки соперника, но после этого у «Арсенала» не было опасных моментов. У нас же моментов было много, но мы так и не забили, в следующий раз мы должны лучше этим распоряжаться. Мы здорово контролировали игру и держали мяч. У нас были определенные эпизоды, но мы не забили, это главный негативный момент дня», — приводит слова футболиста Sky Sports.

В следующем туре «Юнайтед» на выезде сыграет против «Фулхэма». Игра пройдет 24 августа и начнется 18.30 по московскому времени.