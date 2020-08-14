Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о желании выиграть с клубом трофеи.

— Я думаю, нам нужно продолжать развиваться, — цитирует Фернандеша Goal. — Мы знаем, что играем за большой клуб с большими амбициями, у нас большие устремления, и нам нужно выиграть несколько трофеев.

Чемпионат Англии — один из трофеев, который мы хотим выиграть. Я думаю, что выиграть Лигу Европы было бы хорошо для победного менталитета и борьбы с топ-клубами. Если мы сможем победить, это будет важно для следующег сезона.