Бруну Ференандеш был удален в матче «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш получил две желтые карточки и был удален с поля в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Вулверэмпотоном».

30-летний полузащитник наступил на ногу защитнику «Вулверхэмптона» Нелсону Семеду и получил вторую желтую карточку на 47-й минуте игры.

В нынешнем сезоне Фернандеш получает уже третью желтую карточку, первая была предъявлена полузащитнику в матче 6-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:0), однако 1 октября она была аннулирована после апелляции.

За 26 матчей во всех турнирах сезона-2024/25 полузащитник забил 6 голов и отдал 10 результативных пасов. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 55 миллионов евро.