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Британское ТВ покажет все сентябрьские матчи АПЛ в прямом эфире

18:59
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Все матчи английской премьер-лиги в сентябре будут показаны на британском ТВ в прямом эфире. Об этом сообщил в своем Twitter журналист ESPN Дейл Джонсон.

Сообщается, что к такому соглашению пришли все клубы АПЛ. Решение было принято в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса болельщикам по-прежнему закрыт доступ на трибуны. Традиционно в Англии в прямом эфире не показывают все матчи очередного тура премьер-лиги, а только часть игр.

В связи с этим шесть матчей дополнительно покажет Sky Sports, три — BT Sports. Одна игра досталась ВВС и еще одна — стриминговому сервису Amazon Prime.

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