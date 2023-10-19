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Сегодня, 12:24

Британский журналист заявил, что «Арсенал» впустую потратил способности Аршавина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Британский журналист GiveMeSport Пол Браун оценил попадание Андрея Канчельскиса в топ-100 лучших игроков в истории АПЛ и поделился мнением о бышем игроке «Арсенала» Андрее Аршавине.

«Недавно писал статью о рейтинге 100 лучших игроков, игравших в АПЛ, и просто не смог найти места для Канчельскиса или Аршавина хотя бы в топ-50. Это меня расстроило, потому что я очень восхищаюсь обоими игроками. Канчельскис был большой частью моего детства, так как я был фанатом «Эвертона». Канчельскис — один из самых ярких игроков «Эвертона» в моей жизни. Было очень приятно наблюдать за этим выдающимся футболистом. Что касается другого Андрея — Аршавина, то считаю, что он был недооцененным и непонятым гением, который просто не совсем вписывался в игру «Арсенала». Здесь его всегда будут помнить за четыре гола на «Энфилде», но Венгер так и не предоставил шанса россиянину сыграть в «Арсенале» в качестве настоящего творца. Шава был слишком хорош, чтобы тратить свой талант на беготню, но в «Арсенале» все его способности потратили впустую. В России под руководством Гуса Хиддинка Андрей был великолепен! Аршавин был настолько хорош, что Венгер обязан был строить вокруг него команду. В 2008-м я так сильно влюбился в ту российскую сборную, что в том же году купил их футболку. Именно Аршавин был лидером, человеком, который тянул за ниточки своих партнеров. Если бы в «Арсенале» доверили ему сделать то же самое, то, не сомневаюсь, Шаву бы спокойно внесли в топ-50 лучших игроков всех времен в АПЛ. К сожалению, в Англии его талант потратили впустую», — приводит слова Брауна Sport24.

Он также предположил, что Аршавин не был нужен «Арсеналу» и его привезли в качестве подарка Алишеру Усманову.

Сайт FourFourTwo включил Андрея Канчельскиса в топ-100 лучших игроков в истории АПЛ. Во время карьеры футболиста Канчельскис выступал за такие зарубежные клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентина», «Рейнджерс», «Саутгемптон» и «Аль-Хиляль».

Во время своей игровой карьеры Аршавин выступал за «Кубань», «Кайрат», лондонский «Арсенал» и «Зенит», в составе которого стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. За сборную России он провел 75 матчей, в которых отметился 17 голами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-588120-britanskiy-zhurnalist-arshavin-byl-neponyatym-geniyem-v-arsenale-yego-sposobnosti-potratili-vpustuyu
Андрей Аршавин
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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«Ньюкасл» проявляет интерес к защитнику «Челси» Чалобе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
3
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
4
 Ливерпуль 8 5 2 1 18-9 17
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
Результаты / календарь
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21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 - : -
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 - : -
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
21.10 22:00
Шеффилд Юн. – МЮ
 - : -
22.10 18:30
Астон Вилла – Вест Хэм
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 6
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 5
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 8 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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