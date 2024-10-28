Морган: «Слова Роналду подтвердились временем. Тен Хаг — недальновидный и посредственный тренер»

Британский журналист Пирс Морган прокомментировал увольнение Эрика тен Хага с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

В 2022 году португальский форвард Криштиану Роналду дал скандальное интервью Моргану, в котором в частности раскритиковал нидерландского тренера.

«Каждое слово, которое мне сказал Криштиану о тен Хаге в том интервью, подтвердилось временем. Эрик — чрезвычайно разрекламированный, недальновидный, неуважительный и совершенно посредственный тренер, который просто не мог справиться с талантами мирового класса и управлять клубом такого уровня», — написал Морган в своих соцсетях.

В понедельник, 28 октября, манкунианцы объявили об отставке тан Хага. Он возглавлял «МЮ» с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Руд ван Нистелрой.

Под руководством тен Хага «красные дьяволы» провели 128 матчей, одержали 72 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 36 встречах. С «Манчестер Юнайтед» нидерландец по разу выиграл Кубок Англии (2023/24) и Кубок английской лиги (2022/23).