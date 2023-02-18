Британский миллиардер Рэтклифф сделал предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Британский миллиардер Джим Рэтклифф сделал предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

70-летний Рэтклифф является самым богатым человеком Великобритании. Он владеет нефтяной компанией INEOS.

Сообщается, что Рэтклифф нанял два крупнейших инвестиционных банка Уолл-стрит JPMorgan и Goldman Sachs, чтобы они оценили риски и проконсультировали его по поводу его предложения.

Ранее стало известно, что за покупку «МЮ» готов побороться шейх Катара Джасим бин Джабер Аль Тани, который предложил 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Напомним, в ноябре прошлого года семья Глейзеров, владевшая «МЮ» с 2005 года, объявила о намерении продать клуб. Также рассматривается вариант сторонних инвестиций.