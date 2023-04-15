Киз: «Чем Нагельсманн лучше Лэмпарда? Тем, что он катается на скейте?»

Британский комментатор Ричард Киз раскритиковал кандидатуру Нагельсманна на пост главного тренера «Челси».

«Один из кандидатов — Юлиан Нагельсманн. Что у него есть такого, чего нет у легенды «Челси» Фрэнка Лэмпарда? Парень, который знает клуб вдоль и поперек, парень, о котором болельщики «Челси» думают как о целом мире. Что сделал Нагельсманн? Хорошо, он выиграл Бундеслигу, но ему было бы труднее ее не выиграть, будучи тренером мюнхенской «Баварии». Так что же делает его предпочтительным? Потому что он немец? Молодой? Катается на скейтборде?» — заявил Киз в эфире beIN SPORTS.

Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике считаются главными фаворитами на пост главного тренера лондонского клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Челси» до конца сезона является Фрэнк Лэмпард, который сменил Грэма Поттера, отправленного в отставку 2 апреля.

После 30 матчей лондонцы с 39 очками занимают 11-е место в АПЛ.