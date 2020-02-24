Британским детям в футбольных школах запретят тренировать игру головой

Английская, шотландская и ирландская футбольные ассоциации запретят проводить с детьми в футбольных школах тренировки игры головой, сообщает AFP. Такое решение было принято после публикации исследования Университета Глазго, в котором изучалось состояние здоровья бывших шотландских футболистов. Ученые выяснили, что у них в 3,5 раза выше риск умереть от нейродегенеративного заболевания, чем у среднестатистического шотландца. Напрямую с игрой головой исследование это не связывает, однако данные выводы были сделаны футбольными властями.

По данным источника, запрет коснется тренировок детей до 12 лет, а до 18 лет на них будут накладываться ограничения. При этом самих матчей это не коснется, поскольку в детских матчах игра головой достаточно редка.