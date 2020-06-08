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Британские политики выступили против продажи «Ньюкасла» шейхам

08:34
Тренировка «Ньюкасла». Фото ФК «Ньюкасл».
Тренировка «Ньюкасла». Фото ФК «Ньюкасл».
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Сделка по продаже «Ньюкасла» наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману может не состояться, сообщает The Telegraph.

16 членов британского парламента выступили с обращением к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Они выступили против сделки по приобретению «сорок» консорциумом с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

Политики осудили Салмана, напомнив, что его обвиняли в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Также они призвали прекратить использовать Великобританию как инструмент для «отмывания репутации через спорт», заявив, что данная сделка «передает неверный посыл».

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