Британская полиция расследует дело о возможном мошенничестве в «Бери». Клуб исключен из футбольной лиги

Полиция Манчестера будет расследовать дело о вероятном мошенничестве, связанным с ФК «Бери». Этот клуб ранее был исключен из футбольной лиги Англии из-за финансовых проблем.

Как указывает The Indеpendent, расследование находится на ранней стадии. Пока ни один человек не был задержан.

«Бери» провел в футбольной лиге 125 лет. Клуб, который был основан в 1885 году, в текущем сезоне не провел ни одного из запланированных пяти матчей чемпионата, а также не сыграл в стартовом раунде Кубка лиги. Клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.

Так как руководство «Бери» не сумело гарантировать выполнение своих финансовых обязательств, футбольная лига отозвала его членство. Ранее стало известно, что болельщики команды, мэр Манчестера Энди Бернэм и два депутата парламента намерены создать консорциум, чтобы возобновить деятельность клуба.

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