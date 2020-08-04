Брэйтуэйт близок к уходу из «Барселоны» в «Вест Хэм», переговоры находятся на продвинутой стадии

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт близок к переходу в «Вест Хэм», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «молотобойцы» находятся на продвинутой стадии переговоров по трансферу 29-летнего датчанина. Сообщается, что игрок обойдется английскому клубу в 20 миллионов евро.

Брэйтуэйт перешел в «Барселону» из «Леганеса» в феврале 2020 года. На его счету 11 матчей и 1 гол за каталонский клуб. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 9,5 миллиона евро.